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   7 صفر 1448   
   بيروت 15:58
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    المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: كل استثمارات الولايات المتحدة على مدى خمسة عقود في المنطقة ذهبت أدراج الرياح مع تدمير قواعدها

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