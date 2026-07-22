العميد شكارجي: كل استثمارات الولايات المتحدة على مدى خمسة عقود في المنطقة ذهبت أدراج الرياح

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ابو الفضل شكارجي انه “تم تدمير مركز بيانات ضخم للعدو في الإمارات في الحرب المفروضة الثالثة”.

وكشف ان “هذا المركز أُنشئ في الإمارات على مدى 20 عامًا، بمساعدة واستثمارات الأوروبيين، والكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، من أجل السيطرة على المنطقة”.

وأكد ان “كل استثمارات الولايات المتحدة على مدى خمسة عقود في المنطقة ذهبت أدراج الرياح مع تدمير قواعدها”.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال ان”: العدو في الحرب المفروضة الثانية كان يعتقد أنه خلال أسبوع واحد سيسقط نظام الجمهورية الإسلامية، وفي الأسبوع التالي أيضًا سيُجزِّئ إيران”.

ولفت الى ان كل سلاح كان قد جرى اختباره في العالم، لكنه لم يكن قد استُخدم، استُخدم في الحرب مع إيران.

وقال “مع الأخذ بعين الاعتبار عمليتي «الوعد الصادق 1» و«الوعد الصادق 2» ومناورات الاقتدار، قمنا بدراسة مكامن الخلل، وتم تحديد بنك الأهداف، وكانت لدينا خطة”. واضاف ان “العدو في السابع عشر والثامن عشر من شهر «دي» كان يريد أن يدمج الانقلاب مع الحرب الصلبة، لكن الشعب الإيراني أحبط مخطط العدو”.

واشار الى انه “في الحرب المفروضة الثالثة، كان القائد الشهيد قد خطط بالكامل لتعويض الفراغ الخاص به وبالقادة”.