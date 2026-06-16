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   1 محرم 1448   
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    لبنان

    الشيخ الخطيب بحث مع ظافر ناصر آخر التطورات في لبنان والمنطقة

      استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية ، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وكانت جولة أفق في اخر التطورات في لبنان والمنطقة. 

      وثمن العلامة الخطيب موقف وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي خلال المرحلة الراهنة وأبان العدوان الاسرائيلي على لبنان على المستويين السياسي والاجتماعي، لا سيما لجهة النازحين في الجبل بفعل العدوان .

      وشدد على اهمية الوحدة الداخلية في المرحلة المقبلة لمواجهة التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة.

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