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    تقارير مصورة

    نتنياهو يرفض مسار التفاهم مع إيران ويؤكد استمرار المواجهة

    في أول تعليق له بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، أبدى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفضاً واضحاً للمسار الجديد، مؤكداً أن المواجهة مع طهران لم تنتهِ وأن كيانه سيواصل التحرك ضد إيران وحلفائها في المنطقة.

    ورغم إعلان واشنطن وطهران التفاهم، عكست مواقف نتنياهو تشكيكاً صهيونياً بجدوى الاتفاق واعتراضاً على النهج الدبلوماسي الذي تتبناه إدارة ترامب، مشيراً إلى وجود تباينات مع الرئيس الأميركي في مقاربة الملف الإيراني، في ظل تصاعد الخلاف حول مستقبل الاتفاق وانعكاساته الإقليمية.

    تفاصيل أكثر مع مراسل الضفة الغربية المحتلة خالد الفقيه

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