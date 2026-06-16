الثلاثاء   
   16 06 2026   
   1 محرم 1448   
   بيروت 02:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس-كتيبة جنين: بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية السيلة الحارثية أكدوا لنا تمكنهم عصر اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية في مسار التعزيزات العسكرية على مدخل البلدة محققين إصابة مؤكدة في آليات العدو

      مواضيع ذات صلة

      “سي إن إن”: مصرع ثمانية من أفراد طاقم بي-52 التي تحطمت في كاليفورنيا

      “سي إن إن”: مصرع ثمانية من أفراد طاقم بي-52 التي تحطمت في كاليفورنيا

      تركيا | أردوغان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويؤكد فشل محاولات إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة

      تركيا | أردوغان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويؤكد فشل محاولات إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة

      فانس لـ إن بي سي: القطريون والباكستانيون قدموا مساعدة كبيرة في التوسط لإتمام الصفقة مع إيران

      فانس لـ إن بي سي: القطريون والباكستانيون قدموا مساعدة كبيرة في التوسط لإتمام الصفقة مع إيران