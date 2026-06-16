سرايا القدس-كتيبة جنين: بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية السيلة الحارثية أكدوا لنا تمكنهم عصر اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية في مسار التعزيزات العسكرية على مدخل البلدة محققين إصابة مؤكدة في آليات العدو