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   29 ذو الحجة 1447   
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    أصداء مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية داخل كيان الاحتلال مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    المصدر: موقع المنار

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