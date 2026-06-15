الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 17:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    آخر التطورات اللبنانية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع مراسلتنا منى طحيني من السراي الحكومي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    قراءة في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية مع محرر الشؤون الدولية في قناة المنار محمد حمدان

    قراءة في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية مع محرر الشؤون الدولية في قناة المنار محمد حمدان

    أصداء مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية داخل كيان الاحتلال مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    أصداء مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية داخل كيان الاحتلال مع مراسلنا ديب حوراني من الضفة الغربية

    آخر التطورات من الضاحية الجنوبية مع مراسلنا حسين عواد

    آخر التطورات من الضاحية الجنوبية مع مراسلنا حسين عواد