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   29 ذو الحجة 1447   
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    حزب الله: المرحلة تستوجب من السلطة وجميع القوى السياسية العودة إلى وحدة الموقف الوطني ومن الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة

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