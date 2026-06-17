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    مراسل المنار: استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف النبطية الفوقا، كفرتبنيت، تلة علي الطاهر، كفرجوز وأطراف مدينة النبطية، تزامناً مع غارتين جويتين على أطراف كفرتبنيت وبلدة النبطية الفوقا

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