مراسل المنار: استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف النبطية الفوقا، كفرتبنيت، تلة علي الطاهر، كفرجوز وأطراف مدينة النبطية، تزامناً مع غارتين جويتين على أطراف كفرتبنيت وبلدة النبطية الفوقا