قطر للطاقة جاهزة لاستئناف إنتاج الغاز المسال بالكامل خلال شهر



قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة قطر للطاقة جاهزة لاستئناف إنتاج الغاز ‌الطبيعي المسال في رأس لفان بسرعة كبيرة ويمكنها الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في غضون شهر عبر منشآت لم تتأثر بأي هجمات.

وكان رئيس قطر للطاقة التنفيذي سعد الكعبي قال لرويترز في مارس آذار الماضي إن وحدتين من أصل 14 لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، بالإضافة إلى إحدى محطتي تحويل الغاز إلى سوائل، لحقت بها أضرار جراء الهجمات التي عطلت 17 بالمئة من قدرة الدوحة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن إجراء أعمال الصيانة من شأنه أن يستغرق سنوات.

وقال المصدر إن الإنتاج في المنشآت الأخرى، الذي توقف بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، يمكن استئنافه سريعا. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز “تكمن المشكلة في ‌مدى سرعة دخول السفن وتحميلها بعد فتح المضيق. إنها مشكلة تتعلق بالشحن ‌والأمور اللوجستية أكثر من الإنتاج”.

ورغم إبرام اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران بشأن شروط إنهاء الحرب بينهما وإعادة فتح ‌المضيق، لم يتمكن سوى نحو 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الخروج من الممر المائي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير شباط.

وتترقب شركات الشحن أي تطمينات بشأن سلامة العبور من المضيق، ومنها إزالة الألغام، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر عودة حركة الشحن إلى طبيعتها لأسابيع.

المصدر: رويترز