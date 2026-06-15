رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة ونثمّن موقف ايران المتمسّك بوقف إطلاق النار في لبنان