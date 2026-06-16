الخارجية الإيرانية: عراقجي استعرض مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان مسار المفاوضات مع واشنطن وأطلع أعضاء اللجنة على مستجدات المسار الدبلوماسي وبنود تفاهم إنهاء الحرب