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    الخارجية الإيرانية: عراقجي استعرض مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان مسار المفاوضات مع واشنطن وأطلع أعضاء اللجنة على مستجدات المسار الدبلوماسي وبنود تفاهم إنهاء الحرب

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