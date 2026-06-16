كربلاء تستقبل شهر محرم بتبديل رايتي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس إيذاناً ببدء موسم العزاء

من رحاب العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء، ارتفعت راية الحزن والوفاء مع مراسم تبديل راية الإمام الحسين عليه السلام من اللون الأحمر إلى الأسود، في ليلة الأول من شهر محرم الحرام، إيذاناً بدخول أيام العزاء واستذكار فاجعة الطف الخالدة.

وشهدت المراسم توافد عشرات الآلاف من الزائرين من مختلف المدن العراقية، حيث جددوا العهد مع مبادئ التضحية والإباء التي جسدها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء.

وفي العتبة العباسية المقدسة، تجدد المشهد الإيماني ذاته، إذ جرت مراسم تبديل راية أبي الفضل العباس عليه السلام، في أجواء طغت عليها مشاعر الحزن والولاء، وحملت دلالات الوفاء لنصير الإمام الحسين عليه السلام ورافع لواء الحق، مستحضرة مواقف البطولة والفداء التي سطرها قمر بني هاشم عليه السلام في يوم عاشوراء.

ومع حلول شهر محرم الحرام، تتحول مدينة كربلاء المقدسة إلى منارة روحية تستقبل المعزين والزائرين من داخل العراق وخارجه، استلهاماً من واقعة الطف لدروس الصبر والوفاء والتضحية والتمسك بالمبادئ التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.

المصدر: موقع المنار