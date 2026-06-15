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    دولي

    غوتيريش يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويصفه بخطوة حاسمة نحو السلام

      رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه “خطوة حاسمة” نحو السلام في الشرق الأوسط.

      وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نقل تصريحات غوتيريش، إن الأمين العام يأمل بأن “تستفيد الأطراف من هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع”.

      وأكد غوتيريش، وفق البيان، أهمية البناء على التفاهم الذي تم التوصل إليه بما يسهم في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويدفع الأطراف إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع بصورة نهائية.

      المصدر: وكالة بونيوز

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