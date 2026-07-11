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    دولي

    سفير إيران لدى الأمم المتحدة يرفض تفعيل “السناب باك” ويتهم واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم

      أكد الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا تملِك، أي أساس قانوني لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة بـ”السناب باك” بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

      وقال إرافاني، خلال تصريحات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن عدم الانتشار النووي “لم يكن له أي أساس قانوني”، متهماً الدول الأوروبية الثلاث بعدم الوفاء بالتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231.

      كما اتهم السفير الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً، عبر شن غارات عسكرية على مواقع داخل إيران، معتبراً أن واشنطن أخلّت بالتزاماتها المتعلقة بسيادة بلاده وسلامة أراضيها.

      وأضاف إرافاني أن إيران ستواصل الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، شرط التزام الولايات المتحدة الكامل بتعهداتها، محذراً من أن استمرار الانتهاكات الأميركية سيدفع طهران إلى إعادة النظر في التزاماتها بموجب الاتفاق.

      وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد تبادل ضربات عسكرية جديدة ، بالتزامن مع مراسم تشييع الإمام القائد الشهيد السيد علي خامنئي.

      المصدر: وكالة يونيوز

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