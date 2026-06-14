الأحد   
   14 06 2026   
   28 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 10-06-2026 تجمع جنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بصواريخ نوعيّة

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 30\5\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 30\5\2026

    حزب الله في الشقيف ينظم يوما ترفيهيا لأبناء وبنات الشهداء

    حزب الله في الشقيف ينظم يوما ترفيهيا لأبناء وبنات الشهداء