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    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 05-06-2026 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة

    المصدر: الإعلام الحربي

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