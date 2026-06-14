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    لبنان

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 08-06-2026 تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبيّ لبنان بمسيّرات انقضاضيّة

      المصدر: الاعلام الحربي

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