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   28 ذو الحجة 1447   
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    صحيفة “واشنطن بوست”: قطر عرضت على إيران في بداية الحرب عدم استهداف منشآتها الغازية مقابل أن توقف الدوحة إنتاج الغاز بهدف الضغط على أسواق الطاقة العالمية

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