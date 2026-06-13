العدو الاسرائيلي يصيب شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرصاص جنوب نابلس ويمنع إسعافه

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة السبت برصاص قوات العدو الإسرائيلي عند مدخل بلدة دوما جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن “طواقمها تسلمت شاباً يبلغ من العمر 29 عاماً مصاباً بالرصاص الحي في البطن والساق، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة”.

وأوضح الهلال الأحمر أن “المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة”، ولفت إلى أن “قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية في البداية من الوصول إليه وتقديم الإسعافات اللازمة له عند مدخل البلدة”.

وبعد تأخير عملية الإسعاف، تمكنت الطواقم الطبية من نقل الشاب بواسطة مركبة إسعاف فلسطينية إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين وعرقلة عمل الطواقم الطبية أثناء أداء مهامها الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام