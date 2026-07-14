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    الحرس الثوري: ناقلتا نفط تعرضتا للإصابة في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة

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