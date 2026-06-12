رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية للتوقيع ولم يكن السلام قريباً كما هو الآن