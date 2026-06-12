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    تقارير مصورة

    العدوان الإسرائيلي يتواصل على الجنوب… غارات واعتداءات متزامنة

    يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الجوي والبري على مناطق الجنوب والبقاع الغربي، في ظل تصعيد ميداني متواصل واستهداف لعدد من البلدات.

    نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية، فيما شنّ الطيران الحربي المعادي غارات على محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة حناوية ليلاً، إضافة إلى غارات على بلدتي تولين ومجدل زون.

    كما استهدف الطيران المسيّر حي المسلخ في مدينة النبطية، وأغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت، فيما طال القصف المدفعي بلدة بيوت السياد، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق سحمر ويحمر والجوار.

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