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    تقارير مصورة

    النائب فضل الله: مواقف بعض الأطراف لا تنطلق من مسؤولية وطنية شاملة وتخدم العدو بشكل مباشر

    أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن بعض الأطراف في لبنان تتعامل مع التطورات الجارية من منطلقات فئوية ومذهبية وطائفية ومناطقية، ولا تنظر إلى الواقع الوطني بعين المسؤولية الشاملة تجاه كل اللبنانيين، بل تكتفي بالتعاطي مع العدوان وما يرافقه من تداعيات بشكل جزئي ومحدود.

    وقال فضل الله إن بعض من هم في موقع السلطة يتصرفون وكأنهم غير معنيين بالمسؤولية الوطنية الجامعة، مشدداً على أن لبنان بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رجال دولة حقيقيين يلتزمون الدستور والميثاق والقوانين، ويعملون على رعاية مصالح جميع المواطنين دون استثناء.

    وأضاف أن أي موقف أو قرار أو سلوك سياسي ينعكس سلباً على وحدة البلد أو يخدم العدو بشكل مباشر أو غير مباشر هو موقف مرفوض ومدان ومستنكر، مؤكداً أن المعيار الأساسي في تقييم المواقف يجب أن يكون مدى انسجامها مع المصلحة الوطنية العليا.

    وشدد فضل الله على أن الإساءة إلى تضحيات اللبنانيين أو تجاهل معاناة الناس في ظل العدوان القائم أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن مواجهة العدو لا تعني التغاضي عن أي تجاوزات أو محاولات لإثارة الانقسام الداخلي.

    وختم بالتأكيد على أن الأولوية تبقى لحماية الوطن وصون وحدته الداخلية، وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة التحديات والاعتداءات المستمرة.

    المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله

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