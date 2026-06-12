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    لبنان

    غارات جوية صهيونية وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات في جنوب لبنان

      شهد جنوب لبنان منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من البلدات في منطقتي النبطية وبنت جبيل.

      فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي مجدلزون وتولين، كما نفّذت الطائرات المسيّرة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدة جبشيت في قضاء النبطية.

      وفي السياق نفسه، تعرّضت بلدات تولين، حناويه، سحمر، مجدلزون، المنصوري، وبيوت السياد لقصف مدفعي إسرائيلي.

      كما استهدفت غارة جوية بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل، فيما شنّ الطيران الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين أرنون وكفرتبنيت.

      وكان الطيران المسيّر المعادي قد استهدف مدينة النبطية، كما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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