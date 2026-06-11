حنظلة تعلن اختراق اتصالات مرتبطة بمسؤولين في جهاز الموساد

أعلنت مجموعة “حنظلة” الإلكترونية، اليوم الخميس، أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات ومكالمات مرتبطة بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في جهاز المخابرات الصهيوني”الموساد”، مشيرةً إلى حصولها على بيانات تتعلق بأنشطة وعمليات إلكترونية.

وأشارت حنظلة، في بيان اليوم الخميس إلى “لورا جيلينسكي”، نائبة مدير التخطيط والشؤون الاستراتيجية السابقة في الموساد، مؤكدة أنها التقت بأحد المديرين المعينين حديثًا لعمليات الأمن السيبراني في الموساد في فندق ديفيد كمبينسكي في تل أبيب أمس.

وتابعت “حنظلة” أنها راقبت محادثات الطرفين من بداية الاجتماع إلى نهايته، وأُطلعت على الخطط التي نوقشت فيه.

وأكدت المجموعة الإلكترونية أيضًا إحباط بعض العمليات الإلكترونية الهجومية التي كان الموساد يخطط لشنها ضد البنية التحتية لإحدى دول المنطقة قبل تنفيذها.

ومع هذا البيان، نشرت “حنظلة” صورة قالت إنها حصلت عليها من هاتف لورا جيلينسكي الشخصي، واعتبرت ذلك دليلاً على قدرتها على اختراق الأنظمة والمعدات التي يستخدمها مسؤولو المخابرات “الإسرائيلية”.

وخاطبت المجموعة بعض مسؤولي الموساد أنها تمتلك معلومات استخباراتية عن أنشطتهم وتحركاتهم، واكدت اتساع نطاق وصولها ونفوذها.

المصدر: قناة العالم