نائب وزير الخارجية الإيراني: التلاعب بالألفاظ لا يغير حقيقة العدوان الأمريكي

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن وصف الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران بأنها “دفاع عن النفس” لا يحمل أي أثر قانوني، مشدداً على أن تغيير المصطلحات لا يغير طبيعة العمل العسكري.

وكتب غريب ابادي اليوم الخميس في حسابه على منصة “اكس”: ان الهجمات الامريكية الجديدة ضد اهداف في الاراضي الايرانية، وثيقة اخرى على العدوان السافر على سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلامة ترابها واستقلالها السياسي وامنها الوطني، وكذلك خرقا واسعا وافراغا لوقف النار من معناه.

واكد ان القوات المسلحة الشجاعة للجمهورية الاسلامية الايرانية وتعويلا منها على ارادة الشعب الايراني الكبير المتواجد دائما في الساحة، ستقف بوجه اي عدوان، وتدافع عن تراب بلادها شبرا شبرا في ضوء ابدائها ردا حاسما ورصينا ويبعث على الندم.

وخلص غريب ابادي الى القول: أن التبعات الكاملة لهذا الاجراء غير القانوني والخطير تتحمل مسؤوليته امريكا وكل طرف شارك وسهل أو ساعد ذلك. «فَأَرادَ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمیعاً.» سورة الاسراء، الآية 103.

المصدر: قناة العالم