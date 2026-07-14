زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر: صوّت كل من مجلسي النواب والشيوخ لمصلحة إبعاد قواتنا عن دائرة الخطر وإنهاء هذه الحرب فوراً وعلى ترامب الامتثال