إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بعبوة ناسفة في حي الجابريات بجنين

أصيب ضابط وجندي إسرائيليين، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وانفجرت عبوة ناسفة على طريق قوة لجيش الاحتلال خلال اقتحامها حي الجابريات على أطراف مدينة جنين.

وأسفر انفجار العبوة عن إصابة ضابط إسرائيلي وأحد الجنود الذين كانوا برفقته، حيث جرى نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى، فيما وُصفت إصابتهما بأنها متفاوتة الخطورة.

وتأتي عملية تفجير عبوة ناسفة في جنود الاحتلال بعد أكثر من 500 يوم من العدوان الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تدمير ممنهجة وتجريف للبنية التحتية.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيار/مايو استمراراً لأعمال المقاومة، حيث بلغ مجموع العمليات التي تمّ رصدها بحسب مركز معلومات فلسطين -مُعطى- (243) عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، أسفرت عن إصابة (5) بجراح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة (3) عمليات نوعية، من بينها عملية دهس نفذها الشهيد أمجد جواد النتشة عند مستوطنة “غوش عتصيون” قرب بيت لحم، أسفرت عن إصابة (4) مستوطنين.

كما نفذ الشهيد أيمن الهشلمون عملية إطلاق نار واشتباك مسلح ضد قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا بالقدس المحتلة بتاريخ 11/5.

وفجر مقاومون عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال على مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

حماس تبارك

من جهتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عملية تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية تابعة للاحتلال الصهيوني المجرم في حي الجابريات بمدينة جنين، والتي تأتي في سياق تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية، في تأكيد على عزم شعبنا على مواصلة طريق المواجهة والتحدي وعدم الاستكانة أمام عدوان الاحتلال ومخططاته.

وقالت حماس في تصريح لها: لن تجلب جرائم الاحتلال المجرم من قتل واعتقالات واقتحامات وعمليات هدم ومصادرة وتهويد، أي أمن أو استقرار للاحتلال، بل ستؤدي إلى زيادة حالة الغضب وضربات مقاومتنا الباسلة، التي لن تتخلى عن دورها في حماية شعبنا والدفاع عن حقوقه.

وجددت التأكيد ضرورة تعزيز كل السبل والأدوات لمقارعة هذا المحتل الغاشم، كما دعت إلى رفع حالة التكاتف على جميع المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية، وإسناد صمود أهلها في ظل ما يواجهونه من عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام