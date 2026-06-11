مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على أي عدوان أمريكي في المنطقة

أكد مقرّ “خاتم الأنبياء” المركزي أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد “بحزم وقوة” على أي عدوان أو عمل وصفه بـ”الشرير” ينفذه الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن.

وقال المقر في بيان صدر فجر الخميس إن القوات المسلحة الإيرانية “ستواجه بحزم أي عدوان أو عمل إرهابي من قبل الجيش الأمريكي المعتدي في المنطقة”، مشدداً على أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.

وجاء البيان في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً متصاعداً عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما تبعها من مواجهات بحرية وإجراءات عسكرية إيرانية شملت الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأشار مقر “خاتم الأنبياء” إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات للسفن المتواجدة في الخليج الفارسي وبحر عُمان، داعية إياها إلى عدم مغادرة مراسيها، ومعتبرة أن الاقتراب من مضيق هرمز أو محاولة العبور عبره في الظروف الحالية قد يُنظر إليه على أنه “تعاون مع العدو”.

المصدر: موقع المنار