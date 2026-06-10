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    مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا بعض القواعد الأمريكية في المنطقة رداً على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية

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