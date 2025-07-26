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ايران | هجوم إرهابي على المبنى القضائي لمدینة زاهدان

أعلن مركز المعلومات القضائية في الجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان أن أشخاص مسلحین مجهولین هاجموا مبنی العدالة في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد صباح اليوم السبت، معلناً انتهاء الاشتباكات.

وأضاف الإعلان أن عدة الأشخاص أصيبوا في الحادث الإرهابي وأن موظفي الطوارئ كانوا حاضرين في مكان الحادث.

وتم إخراج عدد من المصابين من القضاء بمساعدة عمال الإغاثة ونقلهم إلى المراكز الطبية عن طريق سيارة الإسعاف، كما ترك المراجعون والموظفون موقع الحادث بمساعدة قوات الأمن وإنفاذ القانون.

وبحسب المركز، فإن قوات الأمن وإنفاذ القانون موجودة حول مبنى العدالة، ودخل بعضها المبنى.

وأفادت وكالة “ارنا” أنه لا يوجد تقرير عن الإحصاءات الدقيقة لعدد الأشخاص الذين أصيبوا أوأضرار محتملة.

هذا وحث المسؤولون، المواطنين على عدم الاهتمام بالشائعات ومتابعة المصادر الموثوقة.

المصدر: ارنا