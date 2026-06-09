“لبنان القوي”: الى متى ستستمر مهزلة وقف إطلاق النار؟ وغياب الحكومة عن ضبط الأسعار يشكل تواطؤاً مع كارتيلات الإستغلال



ناقش تكتل “لبنان القوي” في إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، المستجدات وجدول أعماله، وسأل في بيان، “الى متى ستستمر مهزلة وقف إطلاق النار الذي يتكرر الإعلان عنه، فيما تتواصل الأعمال العدائية من جانب إسرائيل”، وكرر موقفه الداعي الى “إعتماد مقاربة جديدة للسلاح إنطلاقاً من ورقة لبنانية يتم الإتفاق عليها في مجلس الوزراء”. واكد أن “الهدف من أي مفاوضات يجب أن يكون تحقيق إنسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإنهاء أي مظهر مسلّح وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني”.

ورأى ان “غياب الحكومة عن ضبط الأسعار تواطؤاً مع كارتيلات الإستغلال التي تحقق أرباحاً غير مشروعة في ظل غياب الرقابة، مما يجعل المواطن يدفع الثمن نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بصورة غير منطقية. إن المواطن يتعرّض لعملية سرقة مفضوحة تتحمل الحكومة المسؤولية عنها”.

وقرر التكتل أن “يتقدم بسؤال الى الحكومة حول إتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان التي دخلت حيّز التنفيذ من دون عرضها على مجلس النواب خلافاً للدستور، والإستناد الى رأي هيئة التشريع والإستشارات لتبرير إبرام الإتفاقية وهو رأي إستشاري لا يمكن أن يحلّ محل الصلاحية الحصرية المعطاة لمجلس النواب”. كما قرّر “تقديم سؤال حول ملف التدقيق الجنائي وسؤال آخر حول فضيحة باخرة الفيول الأخيرة التي إستقدمتها وزارة الطاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام