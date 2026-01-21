“لبنان القوي”: مشروع تأجيل الإنتخابات النيابية تغطية لتطيير حق المنتشرين في الإقتراع في الخارج

عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر بيانا اشار فيه الى ان” المشهد الإقليمي يُظهرصراعاً مفتوحاً بين مشروع تقسيمي ومشروع الحفاظ على وحدة الدول بحدودها المعترف بها”.

وحذر “من خطر تعريض وحدة الدولة اللبنانية أرضاً وشعباً”، وراى أن “حماية الخصوصيات الثقافية لا تتناقض مع وحدة الدولة وعلى اللبنانيين أن يحموا وجودهم بالتمسك بوحدة دولتهم، ومؤسساتهم ووحدة السلاح بيد الجيش الوطني”.

واكد التكتل “إصراره على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الساري المفعول”، واعتبر أن “مشروع تأجيل الإنتخابات شهرين لوقوعها في فصل الصيف ما هو إلا تغطية لتطيير حق المنتشرين في الإقتراع في الخارج”.

وجدد مطالبته “باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفتح التحقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس لمعرفة مصير الأموال التي أنفقت فيها على مدى العقود الثلاثة الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام