فانس: تباين مصالح مع “إسرائيل” وتفاؤل حذر بشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن بعض الملفات تشهد تبايناً في المصالح بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، في إشارة إلى التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال فانس إن الأشهر الماضية فتحت نافذة فرصة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، معبّراً عن تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في مسار المفاوضات الجارية.

وشدد على أن نجاح أي اتفاق لا يرتبط فقط بصياغة النصوص، بل بقدرة آليات التحقق على ضمان التزام طهران بتنفيذ تعهداتها على الأرض، معتبراً أن إيران تطرح حالياً قضايا جدية على طاولة التفاوض.

لتفاصيل أكثر من طهران مع مراسلنا وسام أسد