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   22 ذو الحجة 1447   
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    وسائل اعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ إيراني في “كريات أتا” قرب مدينة حيفا وشظايا صاروخية في مستوطنة “بيت شيمش” قرب القدس المحتلة

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