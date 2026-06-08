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    الخارجية الصینية: نشعر بقلق بالغ من أن استئناف القتال ليس في مصلحة أي من الطرفين ونأمل أن تفي الأطراف المعنية بالتزاماتها

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