إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: بدأت صباح اليوم عملية تعبئة واسعة لقوات الاحتياط في قيادة الجبهة الداخلية، بما في ذلك قوات الإنقاذ والإغاثة المهيأة للوصول إلى مواقع سقوط الصواريخ.