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   22 ذو الحجة 1447   
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    الحرس الثوري: نُفِّذت هذه العملية ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنّه النظام الصهيوني، الموصوف بقاتل الأطفال، على عدة مواقع رادارية في ثلاث مناطق من البلاد.

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