المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 19:20 الأحد دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة