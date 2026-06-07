إيران تقصف كيان العدو ردًا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

قصفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الأحد، كيان العدو الإسرائيلي ردًا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي سقوط صواريخ أُطلقت من إيران على كيان العدو.

كما أشارت وسائل إعلام العدو إلى رصد إطلاق صاروخي جديد من إيران باتجاه الكيان الصهيوني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية “من جديد، تم رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ”.

من جهته، قال قائد مقر ختم الأنبياء(ص) إن “الكيان الصهيوني المعتدي، بانتهاكه المتكرر لوقف إطلاق النار، يزيد من شروره ضد الشعب اللبناني المظلوم، بدعمٍ من أمريكا المجرمة وصمت المحافل الدولية يوماً بعد يوم، ويرتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة، بما فيها القنابل الفوسفورية”.

واضاف قائد المقر “على الرغم من التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف الكيان الصهيوني قاتل الأطفال ضاحية بيروت متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء، ومكثفاً هجماته في جنوب لبنان”، وتابع “كنا قد حذرنا سابقاً من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي بيروت، فسنهاجم أهدافاً في الأراضي المحتلة”.

واكد قائد المقر انه “يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية ، وإذا وسّع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو ردّ على تحركات إيران، فسيتلقى ضرباتٍ أشدّ وطأةً وأكثر إيلاما”.

بدوره، قال قائد قوة الجوفضاء في حرس الثورة الاسلامية العميد مجيد موسوي إنه “تم الوفاء بالوعد”.

اما العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي فقد قالت في بيان لها مساء الاحد “ردًّا على الجريمة الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في جنوب لبنان، وما رافقها من قتل وتهجير واسع للسكان المظلومين في مناطق صور والنبطية وسائر المناطق، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، تم استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية، التي تُعدّ منطلقًا لهذه الاعتداءات، بصواريخ بالستية تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري”.

واضاف البيان ان “قبولنا بوقف إطلاق النار في كان مشروطًا بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إلا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وكما هو معتاد، لم يلتزما بتعهداتهما؛ إذ واصلا اعتداءاتهما وجرائمهما في لبنان، كما قاما مرارًا بانتهاك وقف إطلاق النار عبر التعرض للسواحل والسفن الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي”، وتابع ان “عملية الليلة كانت بمثابة إنذار وتحذير، وفي حال تكرار الاعتداءات، فإن الردود ستكون أوسع، وستشمل جميع الأهداف الأمريكية ـ الصهيونية في المنطقة”.

المصدر: موقع المنار