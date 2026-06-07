اعلام العدو: سقوط 4صواريخ اطلقت من ايران على شمال اسرائيل واصوات انفجارات سمعت في نهاريا ومدن اخرى ومعلومات عن اصابة مبنى في طبريا وصفارات الانذار تدوي في كل مدن ومستوطنات الشمال