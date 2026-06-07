تشييع العميد الشهيد وسام صبره الذي قضى بغارة صهيونية

شيّعت قيادة الجيش اللبناني وأهالي مدينة بيروت العميد الشهيد وسام صبره الذي استشهد بتاريخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافه بغارة من طيران العدو الإسرائيلي على طريق الخردلي – كفرتبنيت في جنوب لبنان.

واستُهلّت المراسم من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية.

بعدها، نُقِل الجثمان إلى جامع الخاشقجي – بيروت، حيث أُقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسّان عوده.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام