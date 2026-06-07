القضاء على خلية إرهابية في مدينة سراوان الايرانية

تمكنت قيادة مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي من تحديد موقع خلية إرهابية كانت تخطط لدخول البلاد في منطقة برجنان بمدينة سراوان.

وقالت إدارة العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي: “استكمالًا لعملية “شهداء الأمن 3″ التي جرت صباح اليوم، وبفضل المراقبة الاستخباراتية الدقيقة، تمكن مقاتلو قيادة مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري ، بالتعاون مع جنود امام الزمان المجهولين (قوات الاستخبارات) التابعة لمديرية المخابرات العامة في سيستان وبلوشستان، من تحديد موقع خيلة إرهابية كانت تخطط لدخول البلاد في منطقة برجنان بمدينة سراوان، حيث قتل أربعة من أفرادها، كما استشهد أحد أفراد الأمن في هذه العملية.”

ونجح قوات مقر القدس أيضاً في اكتشاف ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات، بالإضافة إلى قمر صناعي من طراز ستارلينك، من إنتاج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كانت بحوزة هذه المجموعة الإرهابية.

واكد البيان أن العمليات الاستخباراتية والعملياتية مستمرة لتحديد شركاء محتملين آخرين لهذه الخلية، والتحقيق في مختلف جوانب هذه القضية، واعتقال عناصر أخرى.