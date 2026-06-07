شهداء وجرحى في سلسلة غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت النبطية وبلدات جنوبية عدة

شنّ الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت، وأخرى على بلدة زوطر الشرقية، وثالثة على بلدة كفررمان، أدت إلى تدمير مبنى لينا السكني والتجاري.

كما تعرضت بلدتا حبوش ودير الزهراني لسلسلة غارات جوية عنيفة شنتها الطائرات الحربية المعادية.

ودمرت غارة منزل عباس مؤذن في حي الغبرة في بلدة النميرية، فيما أفيد عن وقوع إصابتين بين المدنيين. كما دمرت غارة أخرى مبنى في بلدة جرجوع.

وتعرضت بلدة أنصار لغارة جوية، وكذلك بلدة شوكين، وبلدة قعقعية الجسر، فيما استهدفت غارة وادي زفتا، وتعرضت بلدة حاريص لثلاث غارات.

ونفذت مسيّرات معادية غارات على بلدة جبشيت، وأخرى على بلدة كوثرية السياد، إضافة إلى غارة استهدفت محيط دار المعلمين في مدينة النبطية.

واستشهد الشاب علي زهير درويش من بلدة الدوير في غارة نفذتها مسيّرة معادية استهدفته في منطقة وطى عبا على طريق بلدتي عبا والدوير.

كما استشهد الشاب مهدي أحمد شهاب في غارة نفذتها مسيّرة معادية استهدفته على طريق زفتا – النبطية، والشاب حسين غالب بعلبكي في غارة مماثلة استهدفته في بلدته كفررمان. كذلك استشهد الشاب حسين محمد نسيم قبيسي في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة زبدين.

واستشهد مواطنان بعدما استهدفت مسيّرة معادية سيارة إطفاء تابعة لبلدية النبطية الفوقا كانا على متنها على طريق النبطية الفوقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام