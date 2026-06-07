الأحد   
   07 06 2026   
   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل اعلام سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 شبان خلال توغلها فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي اغار مستهدفا بلدة صريفا بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي اغار مستهدفا بلدة صريفا بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة

      نائب وزير الخارجية اليمنية: نجدد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه مع إيران في مواجهة العدوان

      نائب وزير الخارجية اليمنية: نجدد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه مع إيران في مواجهة العدوان

      عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم واقتحامات واعتداءات في الضفة الغربية

      عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم واقتحامات واعتداءات في الضفة الغربية