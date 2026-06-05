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    تقارير مصورة

    سلام يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

    توجّه رئيس الحكومة نواف سلام بالشكر إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية والأممية على دعمها المتواصل للبنان، وذلك خلال مؤتمر “إطلاق النداء الإنساني العاجل” الذي عُقد في السرايا الحكومية، بحضور سفراء الدول المانحة وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

    ودعا سلام سفراء الدول وممثلي المنظمات الأممية إلى تكثيف الجهود والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين اللبنانيين، ووضع حد للاعتداءات المستمرة التي تطال المناطق الجنوبية، مؤكداً ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين ووقف عمليات التدمير التي تستهدف مدن وبلدات جبل عامل.

    المصدر: موقع المنار

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