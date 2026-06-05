حزب الراية الوطني: “الاتفاق” بين السلطة اللبنانية والعدو مرفوض جملة وتفصيلا

أكد حزب “الراية الوطني” في لبنان في بيان له الجمعة أن “التفاهمات التي جرى البحث فيها في الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ليست سوى ورقة شروط أميركية إسرائيلية تهدف إلى فرض الاستسلام على لبنان وإخضاعه لإرادة العدو وتمكين الاحتلال من تحقيق ما عجز عن فرضه بالحرب والعدوان”.

ورأى حزب الراية ان “أي اتفاق لا ينص بصورة واضحة وصريحة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الأعمال العدائية، ومنع العدو من التمتع بأي حرية حركة أو انتهاك للسيادة اللبنانية، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، هو اتفاق مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن لأي وطني حر القبول به أو التسليم بنتائجه”.

واستغرب حزب الراية أن “تتضمن هذه الورقة مطالب بانسحاب أبناء الوطن من الأرض التي يدافعون عنها ويقدمون التضحيات من أجلها، فيما لا تتضمن أي التزام واضح وصريح بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة”، وحذر من “خطورة الطروحات والمحاولات المكشوفة لإشعال الفتنة الداخلية وإحداث شرخ بين مؤسسة الجيش اللبناني والمقاومة، خدمة للأهداف التي فشل العدو الإسرائيلي في تحقيقها بالحرب والعدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام