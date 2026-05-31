المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 15:30 الأحد قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل خيمة في بلدة مارون الراس بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة