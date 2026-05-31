لجنة الأسير سكاف في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: لاستلهام العبر من مسيرته العروبية لتحصين وطننا

توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان بالتحية الى الرئيس الشهيد رشيد كرامي لمناسبة الذكرى السنوية ال ٣٩ لإغتياله على يد أعداء لبنان المجرمين الذين أرادوا من خلال هذا العمل الاجرامي تغييب الصوت الوطني و العروبي بامتياز الذي عمل طيلة حياته على نصرة القضايا المحقة لأُمتنا العربية و الإسلامية.

و اعتبرت اللجنة أن ذكرى استشهاد الشهيد الرشيد تأتي اليوم تزامناً مع الخطر الذي نواجهه من الجنوب من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يسعى للتمدد الى الداخل اللبناني، حيث تستدعي المرحلة الحساسة و الخطيرة أن نستلهم العبر من مسيرة رشيد كرامي العروبية لتحصين وطننا داخلياً و خارجياً لمواجهة العدوان بوحدتنا الوطنية لأنها السلاح الأساسي لحماية بلدنا.

و ختمت اللجنة بتحية الاجلال و الإكبار لكافة الشهداء و الجرحى الذين سقطوا خلال دفاعهم عن وحدة و استقرار الوطن حيث شكلت تضحياتهم و نضالهم السد المنيع أمام تحقيق أهداف المشروع الصهيوني.

